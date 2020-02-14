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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 17:15
أردوغان يوقع اتفاقيات التعاون مع باكستان في إسلام اباد
وأكد أردوغان عقب توقيعه الإتفاقيات: ندعم الحل المبني على قرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية كشمير.
وصرح الرئيس التركي: ندعم باكستان في مجالات عدة ونسعى لرفع مستوى التبادل التجاري معها إلى مليار دولار.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
844564
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