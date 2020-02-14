الجيش السوري يؤمن طريق حلب - دمشق الدولي

هذا وقد حررت القوات السورية الفوج 46 وعدة مناطق اخرى في ريف حلب بعد معارك مع الجماعات الارهابية في المنطقة.



وقال المرصد ان الجيش تقدم في المنطقة وسيطر على أورم الصغرى وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة. واضاف ان قوات الجيش باتت على بعد نحو ثلاثة كيلومترات فقط من مدينة الأتارب.



وحرر الجيش ايضا ثلاثة عشر قرية وبلدة في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي وذلك بعد معارك عنيفة مع الجماعات الارهابية.



واشار المرصد الى ان قوات الجيش قد حررت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية اكثر من اربعة وسبعين منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي. هذا وقد بات الجيش على بعد 3 كلم من مدينة الاتارب.