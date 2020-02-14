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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 18:22

فنزويلا تحشد قواتها بالقرب من حدود كولومبيا

فنزويلا تحشد قواتها بالقرب من حدود كولومبيا
وكان الرئيس الفنزويلي أمر في التاسع من كانون الثاني/يناير بإجراء هذه التدريبات التي ستجرى السبت والأحد في عدد من المواقع في فنزويلا، وخصوصا في تاخيرا الولاية الواقع في غرب فنزويلا على الحدود مع كولومبيا.

وصرح مادورو حينذاك أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها "للدفاع عن المدن"، معدّداً خمساً من كبرى مدن البلاد هي العاصمة كراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

ودعا قواته إلى أن تكون "مستعدة" نم أجل "تحطيم أسنان الإمبريالية" إذا ما تعرّضت بلاده لعدوان خارجي، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم في كانون الثاني/يناير أنّ مادورو فقد للشرعية واعترف برئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

يبلغ عديد الجيش الفنزويلي نحو 360 ألف عسكري، لكنّ مادورو يؤكّد أنّ الميليشيات المدنية الموالية له تضمّ 3,7 مليون نسمة أي أكثر من 10% من سكان البلاد.

وكانت وحدات من الجيش والميليشيات المدنية شاركت في الفترة بين 10 و28 أيلول/سبتمبر بمناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا.
رقم : 844571
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