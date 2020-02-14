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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 18:24

حماس: صفقة القرن فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية أوسلو

حماس: صفقة القرن فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية أوسلو
وقال القيادي في حركة حماس ماهر صبرة، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها الحركة شرق مدينة غزة: إنّ "هذه الصفقة جريمة بحق فلسطين والقدس والأمّة، وهي جريمة لا نقبلها، ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح".

وأضاف صبرة: "نقول لإخواننا في السلطة: إنّ هذه الصفقة فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية أوسلو وإلى الأبد، وننفكّ من التعاون مع المحتل"، داعيًا إيّاها إلى وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات السابقة.

وشدّد على أنّ مدينة القدس ستبقى موحّدة عاصمة أبدية لفلسطين، وأنّ "شعبنا بوحدته سيحطّم كل المؤامرات الصهيوأمريكية".

وأشار القيادي في حماس، إلى أن الفلسطينيين ليسوا طرفًا في صفقة القرن، مضيفًا: "هذه وصفة إجرام من ترمب ونتنياهو، لكنها لن تمرّ، ولن يكون لها أي فرصة للنجاح".

ودعا إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت من أجل وضع خطّة لإسقاط "صفقة القرن"، مؤكّدًا أنّه "آن الأوان لتحويلٍ، لا في الإعلام بل على الأرض".

كما دعا جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلّة والشتات والأمّة العربية والإسلامية إلى حراك حاشد؛ رفضًا لـ"صفقة القرن" الأمريكية، مشدّدًا على أنّ الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه وثوابته، وسيواصل مقاومة المحتل.

ووجه القيادي صبرة التحية إلى شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح عقب الحكم الصهيوني الصادر بحبسه 28 شهرًا، على خلفية دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.
رقم : 844572
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