أردوغان يوقع اتفاقيات التعاون مع باكستان في إسلام اباد

وأكد أردوغان عقب توقيعه الإتفاقيات: ندعم الحل المبني على قرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية كشمير.



وصرح أردوغان: ندعم باكستان في مجالات عدة ونسعى لرفع مستوى التبادل التجاري معها إلى مليار دولار.