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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 20:01

9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!

9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!

التجمع الذي تنظمه جمعية الوفاق البحرينية اكد فيه المشاركون ان النظام البحريني يواصل ارتكاب المجازر والقمع بحق شعب البحريني بالاضافة الى اعتقال الالاف البحرينيين.

الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية، قاسم صالح، طالب الاحزاب والتجمعات العربية واللجان الحقوقية بدعم ثورة شعب البحرين والضغط على حكومة المملكة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبداية حوار لحل سياسي.

الذكرى التاسعة للثورة البحرينية تاتي بعد ايام من اعلان ما تسمى صفقة ترامب والهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

الشعب البحريني يواصل في السنة التاسعة للثورة نشاطاته وفعالياته ضد نظام ال خليفة، مؤكدا على البقاء في الساحات حتى تحقيق المطالب.

الثورة التي حافظت على سلميتها رغم مرور تسع سنوات على انطلاقها. يؤكد شعبها بانه مستمر بنضاله حتى تحقيق مطالبهم في الحرية والعدالة.

ويواصل البحرينيون للسنة التاسعة منذ انطلاق الثورة الخروج بمسيرات في مناطق عدة في البلاد، مؤكدين وقوفهم ضد النظام البحريني المجرم ودعمهم لقضايا الامة وفي مقدمتها القدس وفلسطين.
رقم : 844586
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