العميد فدوي: جبهة المقاومة منتشرة على جغرافيا العالم الإسلامي

واضاف العميد فدوي في المؤتمر الدولي الرابع للشهداء المدافعين عن المقدسات : ان محبي الثورة الإسلامية هم من سجلوا الانتصارات الواحدة تلو الأخرى ضد المستكبرين.



واكد ان جبهة المقاومة واسعة ومنتشرة على جغرافيا العالم الإسلامي وأحرار العالم معتبرا الكيان الصهيوني نتاج غير شرعي للولايات لمتحدة التي اعتبرتها الثورة الإسلامية "الشيطان الأكبر".



وشدد على اننا سنضع حد النهاية للكيان الصهيوني الغاصب.



وقال العميد فدوي: يجب أن نقوي انفسنا وأن لا نفوت يوما واحدا من أجل تجييش الامكانات لمواجهة المستكبرين مشيرا الى ان الأعداء لا يعرفون الكثير من أبعاد القوة التي نمتلكها.



واكد اننا عازمون على تعزيز قوتنا العسكرية لحظة بلحظة قائلا: القوة التي تمتلكها الثورة الإسلامية تعني بأنها موجودة لدى كافة اطراف جبهة المقاومة.



ولفت الى ان حضور الأعداء في المنطقة لن يعود سوى بالدمار والخراب عليها وقال ان وحدة الموقف لجبهة المقاومة تجلت في سورية.



وفي المؤتمر ازاح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي الستار عن صاروخ جديد من انجازات قوات حرس الثورة الإسلامية.