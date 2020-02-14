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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 20:53

تنظيم وقفه احتجاجية في حجة تنديدا بجرائم العدوان

تنظيم وقفه احتجاجية في حجة تنديدا بجرائم العدوان
وخلال الوقفة أعلن المشاركون النفير العام لدعم الجبهات بالمال والرجال والقوافل لتحرير ما تبقى من مناطق تحت الاحتلال السعودي الأمريكي ومن تحالف معهم.

وأدان المشاركون جرائم تحالف العدوان بحق المرضى وآخرها توقيف الجسر الطبي المتفق عليه لإجلاء المرضى اليمنيين للعلاج في دول الخارج.

وباركوا للقيادة الثورية والسياسية والشعب الانتصارات العظيمة التي حققتها قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهات نهم ومأرب والجوف.

وأدانوا استمرار تحالف العدوان في جرائمه وخروقاته اليومية في محافظة الحديدة ومدينة الدريهمي المحاصرة واحتجاز سفن الدواء والغذاء والمشتقات النفطية.

وأكد المشاركون التمسك بالهوية الإيمانية ومواجهة الحرب الناعمة ومحاربة العادات والمظاهر الغربية الدخيلة على أخلاق وثقافة المجتمع.

ودعا المشاركون الأمة الإسلامية لوحدة الصف والموقف في وجه المخاطر والغزو الفكري والثقافي الذي تتعرض له الأمة ومواجهة العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين.

حضر الوقفة وكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والإشرافية وقيادة الوحدات الأمنية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والتربوية والإشرافية.
رقم : 844602
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