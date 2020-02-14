النواب الامريكي يصف مبررات ترامب لاغتيال سليماني بالمخادعة

ورداً على تقريرِ ادارةِ الرئيسِ الاميركي دونالد ترامب حولَ مبرراتِها لاغتيال سليماني، قالت اللجنة، اِنّ تقريرَ الإدارةِ لم يُشِرْ إلى أيِّ تهديدٍ وشيك بلُ يؤكدُ أنّ مبرراتِ الرئيسِ المقدَّمةَ للشعبِ الأميركي كانت كاذبة.



واضافت اَنّ قرارَ اغتيالِ سليماني صعَّدَ التوترَ مع إيران وأنذرَ بانزلاقِ امريكا لحربٍ لا يريدُها الشعبُ الأميركي.



وقالت اللجنةُ اِنّ ادعاءَ ادارة ترامب بأنّ الكونغرس صادقَ على شنِّ الغارة كذبٌ، مشيرةً الى اَنّ هذا امرٌ منافٍ للعقل. مضيفة اَنّ تقرير الادارة يناقضُ بشكلٍ مباشر ادعاءاتِ الرئيسِ المخادعة.