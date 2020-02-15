هذه مواصفات ‘‘التورنيدو‘‘ السعودية التي اسقطتها القوات اليمنية

طائرات التورنيدو صناعه بريطانية إيطالية ألمانية مشتركه وهي الدول الوحيدة التي تمتلكها بالإضافة إلى السعودية والتي تملك منها 120 طائره 72 طائره من النوع الهجومي و 48 طائره من النوع الدفاعي. والطائرة مقاتله متعددة المهام وقاذفه ومتمكنة جدا من الهجوم الأرضي بسبب قدراتها العالية على الطيران المنخفض والذي يمكنها في حالات عديده من تجاوز الردار وأثبتت وجودها في حرب الخليج والتورنيدو ذات محركين ودخلت الخدمة في سنة 79 ولكن لم تصل مستواها الحالي قبل أواخر الثمانينات وتقريبا توقف إنتاجها مع انها لازالت في الخدمة في الأربع دول المالكة والسعودية تنوي إستبدال كميه منها بكميه أكبر بكثير من طائرات اليوروفايتر .



يوجد من طائرة “التورنادو” نموذجان هما:

طائرة الهجوم الأرضي: Interdictor Strike IDS.

طائرة الدفاع الجوي: Air Defence Variant ADV

وتبلغ تكلفة الطائره 24 مليون دولار كما أنها تعتبر مكلفه في الصيانه وتم صنع 993 طائره



المواصفات العامة والفنية:



1-التصميم :مقاتلة ذو تصميم متطور جدا و هى ذو اجنحة متحركة قابلة للميل 25-66 درجة و هذا مايعطيها مرونة كبيرة على السرعات المنخضة و العالية و تتميز بفتحات هواء متطورة ذو تصمييم انسيابى . وتم تجهيز كابينة الطائرة باجهزة رؤية ليلية وشاشات عرض متطورة و تتميز الكابينة بانها تعطى الطيار مساحة كبيرة و مجال رؤية واسع.

الطول:16.72 متر

العرض:13.91 متر

الارتفاع:5.95 متر

منطقة الاجنحة:26.6 متر

الوزن فارغة:13.8 طن

اقصى وزن اثناء الاقلاع :28 طن



الاداء



السرعة القصوى:2.34 ماخ

المدى:1390 كم باخزانات الطائرة و 3900 كم بخزانات اضافية

سقف العمل:15.2 كم

سرعة الارتفاع:76.7 متر/ث



التسليح

مدفع من نوع Mauseer BK-27 سعتة 180 طلقة

تستطيع حمل صواريخ ارض سطح من نوع ASRAAM

و ايضا صواريخ مضادة للسفن من نوع AS.34 KORMORAN و BAE SEA EAGLE

و تستطيع حمل صواريخ جو ارض و مضادة للاشعاع و الرادار من طراز مافريك و ستورم شادو و Alarm و ايضا بودات صواريخ من نوع LAV.51 و LR.25 , وتستطيع حمل جميع انواع القنابل من طراز باف واى و بوب اى و قنابل النابالم و قنابل نووية من نوع B-61 و WE-177



و قد تم تحديث بعض الطائرات التورنيدو السعودية الى المستوى GR4

حمولة الترنيدو التى تحملها MRCA على الاعندة الخارجية فهى تتفوق بتنوعها فى جميع ماحملتها اية طائرة فى التاريخ وتشمل جميع المعدات المحموله جوا التى تستخدمها الدول.



اما تسليح الترنيدو الهجومية فهى تتسلح بى مجموعة ضخمة ومعقدة من الصورايخ والقنابل لاكن المميز فيها هو AL ARM المضاد للرادار الذى يعتبر الصروخ الاول فى العالم ولاتتسلح به الا الترنيدو فقط

اما المدى الانتقال يبلغ 3890كم ويبلغ رادرها المذهل جدا مدى اكثر من 170 كم على جميع الارتفاعات.