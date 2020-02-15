الحكيم: العراق مع كلّ آلية لحفظ أمن الملاحة

وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان للخارجية عن"موقف العراق من أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج (الفارسي)، مُبيّناً أن "العراق مع كلّ آلية لحفظ أمن وسلامة الملاحة في الخليج (الفارسي) بشرط أن تضم هذه الآليّة كلّ الدول المُتشاطِئة على الخليج (الفارسي)".



كما أكّدا على أهمّية توقيع عدد من مُذكّرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة، ومنها مُذكّرة تفاهم بشأن المُشاوَرات السياسيّة، ومُذكّرة تفاهم بين معهدي الخدمة الخارجيّة في كلا البلدين، كما بحثا الدعم المُتبادَل بين البلدين في الترشيح للمناصب الدوليّة، بالإضافة الى آليات تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين، حسب البيان.



ودعا الوزير الحكيم الجانب العمانيّ إلى تعزيز آفاق التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاريّ بين البلدين عبر دُخُول المُستثمِرين ورجال الأعمال العُمانيّين إلى العراق، والاطلاع على الفرص الاستثماريّة.