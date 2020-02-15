تجمع علماء لبنان: يؤكد ضرورة اعتماد إستراتيجية لمكافحة الاستكبار

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الجمهورية الاسلامية في ايران، حيث ضم الوفد الايراني: أمين سر جامعة المصطفى العالمية في إيران الشيخ محمد حسن مهدوي مهر، أمين السر في سوريا ولبنان الشيخ محمد حسين مهدوي مهر، إمام جماعة أهل السنة في مدينة ساروان في إيران الشيخ عبد الصمد الساداتي، إمام جمعة أهل السنة في مدينة جابهار الشيخ عبد الواحد زادة وشخصيات.



ورحب رئيس الهيئة الإدارية بالتجمع الشيخ حسان عبد الله بالوفد، حيث قال “كانت للتجمع إنجازات عظيمة خلال هذا التاريخ الطويل أهمها إسقاط اتفاق 17 أيار، الوقوف في وجه الفتنة المذهبية إبان حرب المخيمات”.



وشدد عبد الله على “أهمية اعتماد إستراتيجية واضحة لمكافحة الاستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية كمقدمة لتحرير فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني”.