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السبت 15 شباط 2020 ساعة 11:54

السودان.. خلية إرهابية تطارد قادة سياسيين لاغتيالهم

السودان.. خلية إرهابية تطارد قادة سياسيين لاغتيالهم
هذا وقد ذكر عن هذه الخلية بأنها كانت تتحضر للقيام بتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات وسط قادة سياسيين في قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراكوبة" السودانية، قال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق إن "الخلية الإرهابية، كانت تستهدف أعضاء لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، على رأسهم، وجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان، وعضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان".

وأعلن السودان في وقت سابق القبض على "خلية إرهابية بحوزتها أسلحة وأحزمه ناسفة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
رقم : 844707
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