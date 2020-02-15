الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 شباط 2020 ساعة 11:57

روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ

روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
وبمناسبة الذكرى المباركة لولادة الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قدم الرئيس روحاني في اجتماع للنساء الايرانيات، التهاني والتبريكات للحاضرين والشعب الإيراني بمناسبة عيد المرأة والأم التي هي مظهر العواطف والفن والجمال الممنوح من الله.

وأضاف رئيس الجمهورية: إننا بحاجة إلى تصحيح نظرتنا تجاه مكانة المرأة، نحن ندعي فقط عدم وجود فرق بين الرجال والنساء وانهم متساوون، كلاهما بشر وكلاهما لديه من الكمال، لكن هذا لا يكفي، علينا كهيئة تشريعية وكمسؤولين تنفيذيين، أن نرى هذه الحقيقة وان نعمل على تطبيقها.

وأشار روحاني إلى أن عدد الموظفين الحكوميين يبلغ حاليا مليونين و 379 الفا و151 موظفا، ماعدا القوات المسلحة والتي ليست مدرجة في الإحصاءات، منوها الى أن عدد الموظفات من هذا العدد ، يبلغ 959 الفا و783 امرأة ، أي ما يعادل 42.11 بالمائة من موظفي الحكومة ، مما يعني أن عدد النساء قريب من مليون شخص ، وهذا رقم مهم مقارنة بالماضي، اي أن أكثر من 42 بالمائة من موظفي الحكومة، من السيدات.

وصرح رئيس الجمهورية، إن جهود الحكومة تصب على تنفيذ ما وعدت النساء به، من اعطائهن مناصب إدارية عليا، منوها الى منح منصب السفير للسيدات الايرانيات في حكومته، وقال أن اربعة سيدات تسلمن منصب السفير مؤخرا، مشددا على أن النساء الايرانيات مؤهلات لتسلم مناصب ادارية مهمة في الدولة.
رقم : 844709
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
15 شباط 2020
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
14 شباط 2020
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
14 شباط 2020
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
14 شباط 2020
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
14 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
14 شباط 2020
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
13 شباط 2020
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
13 شباط 2020
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة البحرينية... تسع سنوات على الحصار الخليفي
سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون
9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!
البحرينيون يحيون ثورة 14 فبراير بتظاهرات حاشدة
من هو فاضل عباس عيسى الذي اعتقلته السلطات البحرينية؟