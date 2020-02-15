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السبت 15 شباط 2020 ساعة 11:59

ظريف يحدد شرط ايران للعودة الی التزاماتها النووية

ظريف يحدد شرط ايران للعودة الی التزاماتها النووية
وصرح محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ الامني للصحفيين، ان ايران هي من تقرر حول التزامات اوروبا و عما اذا كانت هي كافية لعودة ايران الى ماكانت عليه قبل خفض التزاماتها ام لا ؟.

واضاف ظريف : في حال قيام اوروبا بضمان مصالح ايران الاقتصادية فانها ستكون راغبة في العودة الى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 .

وجدد ظريف تاكيده علي استعداد ايران للقيام بتنفيذ التزاماتها حسبما تقوم به اوروبا تجاه الاتفاق.

وقال : نحن لانتحدث عن القضايا الخيرية بل نتحدث عن حقوق الشعب الايراني و مصالحه الاقتصادية و معاناته الكبيرة من جراء الحظر الامريكي مؤكدا ان اوروبا اذا اتخذت خطوات مؤثرة فأن ايران هي الاخرى ستقوم بالعودة الى ماكانت عليه تجاه الاتفاق النووي.

واکد ظريف للصحفيين : ان جميع ماقامت به ايران في خفض التزاماتها النووية قابلة للعودة اذا التزمت اوروبا بتعهداتها و القيام بخطوات عملية في هذا المجال.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الجمعة نظيره التشيكي بيتر شيتشك في ميونيخ وبحث معه بشان تطورات المنطقة و كذلك العلاقات الثنائية والاتفاق النووي الی جانب الظروف التی تعیشها منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا.

يذكر ان مؤتمر ميونيخ الامني بدا اعماله امس الجمعة بحضور العديد من كبار مسؤولي دول العالم من ضمنهم 35 رئيس دولة ويستمر لغاية الاحد القادم.
رقم : 844711
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