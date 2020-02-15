اجتماع نادر رفيع المستوى بين الفاتيكان والصين

وقال الفاتيكان في بيان إن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، ناقش اتفاق عام 2018 التاريخي بين الكرسي الرسولي وبكين، والذي يعطي الحبر الروماني الكلمة الفصل بشأن تعيين الأساقفة، وهي مسألة طالما كانت محل خلاف.



وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة "الحوار المؤسسي والثنائي" بما يفيد الكنيسة الكاثوليكية والشعب الصيني.



وتحسنت العلاقات بين الفاتيكان وبكين منذ اتفاق عام 2018.



ويقدر عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية في الصين بما بين 9 ملايين و12 مليون شخص.



ويرى كثيرون اتفاق 2018 بشأن تعيين الأساقفة، تمهيدا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وبكين بعد قطيعة مستمرة منذ أكثر من 70 عاما .