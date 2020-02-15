الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 شباط 2020 ساعة 12:10

اجتماع نادر رفيع المستوى بين الفاتيكان والصين

اجتماع نادر رفيع المستوى بين الفاتيكان والصين
وقال الفاتيكان في بيان إن هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، ناقش اتفاق عام 2018 التاريخي بين الكرسي الرسولي وبكين، والذي يعطي الحبر الروماني الكلمة الفصل بشأن تعيين الأساقفة، وهي مسألة طالما كانت محل خلاف.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة "الحوار المؤسسي والثنائي" بما يفيد الكنيسة الكاثوليكية والشعب الصيني.

وتحسنت العلاقات بين الفاتيكان وبكين منذ اتفاق عام 2018.

ويقدر عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية في الصين بما بين 9 ملايين و12 مليون شخص.

ويرى كثيرون اتفاق 2018 بشأن تعيين الأساقفة، تمهيدا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وبكين بعد قطيعة مستمرة منذ أكثر من 70 عاما .
رقم : 844719
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
15 شباط 2020
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
14 شباط 2020
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
14 شباط 2020
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
14 شباط 2020
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
14 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
14 شباط 2020
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
13 شباط 2020
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
13 شباط 2020
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة البحرينية... تسع سنوات على الحصار الخليفي
سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون
9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!
البحرينيون يحيون ثورة 14 فبراير بتظاهرات حاشدة
من هو فاضل عباس عيسى الذي اعتقلته السلطات البحرينية؟