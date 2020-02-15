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السبت 15 شباط 2020 ساعة 12:17

‘‘كورونا‘‘ يصل لمصر..السلطات تحسم الأمر!

‘‘كورونا‘‘ يصل لمصر..السلطات تحسم الأمر!
وأفادت في بيان، يوم أمس،أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية بالحالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أنه تم عزل الحالة في إحدى المستشفيات، وجاري متابعتها صحيا، دون الإشارة إلى تفاصيل عن هويتها.

وأضافت أنها اتخذت كذلك إجراءات وقائية حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء تحاليل لازمة جاءت سلبية، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما.

وتعد مصر الدولة العربية الثانية التي تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الإمارات التي رصدت حتى اليوم 8 حالات.

وانخفضت حركة السفر الجوي العالمية في الصين بنسبة 70 بالمئة، وحركة السفر المحلية 50 بالمئة، بسبب فيروس كورونا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تراجع حركة السفر الجوي قلص طلب الصين على وقود الطائرات في الربع الأول بنسبة 14 بالمئة أو ما يعادل 125 ألف برميل يوميا، متوقعة أن تتراجع في الربع الثاني بنسبة 15 بالمئة أو ما يعادل 140 ألف برميل يوميا.

وخفض هذا إجمالا توقعات الوكالة لطلب الوقود في آسيا بنسبة خمسة بالمئة للربع الأول وثمانية بالمئة للربع الثاني مقابل توقعات سابقة في الشهر الماضي.

وأكدت وكالة الطاقة أنها قلصت توقعاتها لطلب الصين على البنزين للربع الجاري بنسبة 13 بالمئة أو ما يعادل 420 ألف برميل يوميا لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتلقى الطلب بعض الدعم في الربع القادم من أناس يتجنبون وسائل النقل العام.
رقم : 844724
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