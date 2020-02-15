انجازات جديدة للجيش السوري في إدلب

وكان الجيش السوري قد تمكن في وقت سابق من تحرير قرية كفرناها في ريف حلب الغربي كما اعلن الجيش السوري تحرير قرية أورم الكبرى في ريف حلب الجنوبي الغربي، وحقق تقدما كبيرا بتأمين طريق حلب - دمشق الدولي مرورا بإدلب وحماة.كما تمكن الجيش من تحرير الفوج 46 الاستراتيجي ومناطق أخرى في ريف حلب، واقترب من منطقة الاتارب.



وتستمر آليات الجيش السوري في التقدم و تحرير مناطق ريف حلب الغربي فبعد تمهيد كثيف تقدمت وحدات الجيش السوري لتحرر عدد من القرى و المزارع كان ابرزها كفر جوم و اورم الصغرى و الفوج 46 ومدرسة الشرطة ليأمن بذلك طوق أمان بلغ 3 كم من الجهة الغربية لطريق حلب دمشق الدولي .



وقال ضابط في الجيش السوري: نحن متواجدون في ريف الغربي لمدينة حلب وتم تحرير معظم مناطق في غرب حلب مثل خان العسل، كفر جوم، اورم الصغرى، جمعية الصحافيين،غابات الأسد، كلية الشرطة والفوج46 و نحن مستمرون في التقدم حتى تحرير آخر شبر من دنس الإرهاب.