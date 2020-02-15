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السبت 15 شباط 2020 ساعة 15:38
لبنان..

الطقس نهاية الاسبوع غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة

الطقس نهاية الاسبوع غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة
نحذر من تكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل ابتداء من ارتفاع 1000م وما فوق كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

–   الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم غد الأحد بمنخفض جوي موسمي يؤدي إلى طقس ماطر.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ويتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

–  الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية ومترافقة أحيانا ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع1600م وتلامس 1300م ليلا مع انخفاض درجات الحرارة.

*  نحذر من تكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل ابتداء من ارتفاع 1000م وما فوق، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

–  الإثنين: غائم مع إنخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع1200م وما فوق.

*  نحذر من تكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل ابتداء من ارتفاع 900م وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

–   درجات الحرارة المتوقعة  تتراوح على الساحل من 9 الى 20 درجة. فوق الجبال من 3 الى 13 درجة. في الداخل من 10 الى 9 درجات.

–   الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35كلم/س، تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى55كلم/س.

–   الانقشاع: جيد إلى متوسط.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
–   حال البحر: مائج.

–  حرارة سطح الماء: 16°م.
–   الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
رقم : 844753
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