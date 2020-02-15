الإمارات تنظم مظاهرة بعدن تتهم فيها السعودية بدعم الإرهاب!

وشارك في التظاهرة العشرات من أنصار ما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم إماراتياً، مرددين شعارات تتهم المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب.



ونظمت التظاهرة الجمعة أمام مقر تحالف العدوان وقادها شخص يدعى ‏عبدالرحمن غاندي وهو رئيس الدائرة الجماهيرية والتنظيمية للمجلس الانتقالي بعدن.



في عمق الخلافات السعودية الإماراتية في اليمن، لم تكن الأحداث الأخيرة في عدن هي الأولى بين القوات المدعومة من قبل الحليفين، فقد حصلت الصراعات مراراً وتكراراً على مر السنين وفي جانب أخر، الواضح أن صراع النفوذ هو المشهد الحقيقي بين السعودية والإمارات، فالفجوة بين الرياض وأبو ظبي حول مستقبل هذا التحالف ومصالحه باتت واضحة للجميع.