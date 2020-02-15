الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 شباط 2020 ساعة 19:22

فصائل تستنكر مشاركة مسؤولين فلسطينيين في لقاء تطبيعي

فصائل تستنكر مشاركة مسؤولين فلسطينيين في لقاء تطبيعي
ورأت الفصائل الفلسطينية في هذا اللقاء، مخالفة لقرارات مقاطعة الكيان الصهيوني التي أعلنتها السلطة الفلسطينية في وقت سابق، خاصة بعد إعلان ترامب لخطته المتعلقة بالسلام، والتي يرفضها الفلسطينيون.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "المشاركة في هذا اللقاء التطبيعي مع قوى وشخصيات صهيونية معادية، تُبرهن عدم جدية قيادة المنظمة في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالقطع مع اتفاق أوسلو، ووقف كافة أشكال اللقاءات والعلاقات مع الكيان لا سيما الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني".

وأضافت في بيان لها، أن "مشاركة نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني، ووزراء سابقون وموظف كبير في ديوان الرئاسة، ومندوبين عن بلديات فلسطينية بالضفة يشير إلى استمرار حالة التهافت والهرولة من قبل القيادة المتنفذة مع الكيان الصهيوني".

وتابعت أن "هذه المشاركة تشير إلى أن كل التصريحات الصادرة عن قيادة السلطة ومسؤوليها عن قطع الاتصالات مع الكيان في سياق مواجهة صفقة القرن غير جدّية، هدفها تبريد الصوت الشعبي الفلسطيني المناهض للصفقة الأمريكية الصهيونية".

وطالبت الجبهة بضرورة حل "لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني" التي تشرف على عقد مثل هذه اللقاءات، والتي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "مشاركة قيادات من السلطة في لقاءات مع جهات صهيونية في تل أبيب، تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة لصفقة ترامب".

وأضاف في بيان صحافي، أن "هذه اللقاءات تؤكد استمرار السلطة في مسار التسوية الذي تسبب في كوارث وطنية، بدلًا من الاستجابة للمطالب الوطنية الداعية إلى تحلل السلطة من الاتفاقات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني"، على حد وصفه.
رقم : 844810
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
15 شباط 2020
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
14 شباط 2020
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
14 شباط 2020
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
14 شباط 2020
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
14 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
14 شباط 2020
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
13 شباط 2020
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
13 شباط 2020
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة البحرينية... تسع سنوات على الحصار الخليفي
سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون
9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!
البحرينيون يحيون ثورة 14 فبراير بتظاهرات حاشدة
من هو فاضل عباس عيسى الذي اعتقلته السلطات البحرينية؟