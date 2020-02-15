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السبت 15 شباط 2020 ساعة 20:01

العدوان يعترف بإسقاط القوات اليمنية طائرة له في الجوف

العدوان يعترف بإسقاط القوات اليمنية طائرة له في الجوف
وقال المالكي أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

وبحسب المالكي فإن الطائرة سقطت "أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

واعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع"، إسقاط طائرة سعودية ليل أمس الجمعة في محافظة الجوف.

وقال سريع، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية مشيرا الى أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة.

واضاف إن "سماء اليمن ليست للنزهة، وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذاك".
رقم : 844815
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