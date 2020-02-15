الحكومة الأردنية تعلن عن حزمة اقتصادية خامسة الاثنين

وصرح المصدر أن "الحزمة الاقتصادية ستعلن الأسبوع الحالي وستقسم إلى شقين، الأول يتعلق بالحكومة الإلكترونية والإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المجال".



وأضاف المصدر "الشق الثاني يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار ودائرة الجمارك وضريبة الدخل لتحسين البيئة الجيدة للاستثمار وتسهيل إجراءات المواطنين".



وأطلقت الحكومة الأردنية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.