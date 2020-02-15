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السبت 15 شباط 2020 ساعة 23:03
تونس..الفخفاخ يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
وكشف الفخفاح أن الإعلان عن التشكيلة الحكومة التونسية الجديدة جاء بعد لقاءه بالرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف إن قرار حركة النهضة عدم منح الثقة للحكومة يضع البلاد بوضع صعب.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
844841
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