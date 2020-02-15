الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 شباط 2020 ساعة 23:07

اليمن... مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي برسم المجتمع الدولي

اليمن... مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي برسم المجتمع الدولي
ورداً على تلك الصفعة لم يجد ابن سلمان وازلامه سوى الانتقام من الاطفال والنساء , إذ ارتكب طيران العدوان الغاشم مجزرة جديدة راح ضحيتها 32شهيدا اغلبهم من النساء والاطفال .. استهدفهم بثماني غارات وهم مجتمعون حول حطام طائرة التورنيدو  التي اسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية.

وقامت قوات العدوان باستهداف كافة المنازل المحيطة والقريبة من مكان سقوط الطائرة ولا تزال جثث الشهداء تحت الانقاض .. وبسبب الغارات المكثفة لطيران العدوان الغاشم لم يستطع افراد الدفاع المدني انتشال الجثث ولا اسعاف المصابين والجرحى.

هذه المجزرة هي جريمة حرب واضحة المعالم, إذ قالت وزارة حقوق الانسان ان الجريمة تعد استهدافا متعمدا للمواطنين.

فأكد مستشار وزارة حقوق الإنسان أن ما أقدم عليه العدوان اليوم في الجوف هو استهداف متعمد لمواطنين ومسعفين ومنازل.

من جهته قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدوان السعودي، متوعدا العدو المجرم بالرد على مجزرة الجوف التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر": إن "إسقاط طائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدو وخطوة تنبئ عن تنامٍ ملحوظ في قدرات الدفاعات الجوية اليمنية".

وفي إشارة إلى المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين في محافظة الجوف صباح اليوم، قال ناطق أنصار الله: لن يفلح العدو بارتكابه مجازر وحشية بحق المدنيين في تعويض هزائمه الميدانية".

وشدد عبدالسلام على أن "شعبنا اليمني لن يترك المجرم يتمادى في عدوانه، وبإذن الله لن يدعه ينام قرير العين".

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرتين حربيتين للعدوان العام 2018، كانت الأولى في السابع من شهر يناير وتم فيها إسقاط طائرة حربية نوع تورنيدو في محافظة صعدة، ثم تلاها بساعات إسقاط طائرة إف 15 في أجواء العاصمة صنعاء.

وطائرة تورنيدو هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك. وتعتبر عملية اسقاطها انجازا كبيرا تضيفه المقاومة اليمنية الى سجل انجازاتها الكبيرة نظرا للمواصفات العالية التي تتمتع بها هذه الطائرة.

وشدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على "أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".
 
 
رقم : 844842
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
15 شباط 2020
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
14 شباط 2020
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
14 شباط 2020
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
14 شباط 2020
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
14 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
14 شباط 2020
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
الحرس الثوري: واقعة استشهاد سليماني بداية لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة
13 شباط 2020
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
أربعينية الشهيد سليماني قاهر الاميركان والصهاينة
13 شباط 2020
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية الايرانية
13 شباط 2020
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
حماس مصممة على مقاومة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن
13 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة البحرينية... تسع سنوات على الحصار الخليفي
سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون
9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!
البحرينيون يحيون ثورة 14 فبراير بتظاهرات حاشدة
من هو فاضل عباس عيسى الذي اعتقلته السلطات البحرينية؟