اليمن... مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي برسم المجتمع الدولي

ورداً على تلك الصفعة لم يجد ابن سلمان وازلامه سوى الانتقام من الاطفال والنساء , إذ ارتكب طيران العدوان الغاشم مجزرة جديدة راح ضحيتها 32شهيدا اغلبهم من النساء والاطفال .. استهدفهم بثماني غارات وهم مجتمعون حول حطام طائرة التورنيدو التي اسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية.



وقامت قوات العدوان باستهداف كافة المنازل المحيطة والقريبة من مكان سقوط الطائرة ولا تزال جثث الشهداء تحت الانقاض .. وبسبب الغارات المكثفة لطيران العدوان الغاشم لم يستطع افراد الدفاع المدني انتشال الجثث ولا اسعاف المصابين والجرحى.



هذه المجزرة هي جريمة حرب واضحة المعالم, إذ قالت وزارة حقوق الانسان ان الجريمة تعد استهدافا متعمدا للمواطنين.



فأكد مستشار وزارة حقوق الإنسان أن ما أقدم عليه العدوان اليوم في الجوف هو استهداف متعمد لمواطنين ومسعفين ومنازل.



من جهته قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدوان السعودي، متوعدا العدو المجرم بالرد على مجزرة الجوف التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.



وقال عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر": إن "إسقاط طائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدو وخطوة تنبئ عن تنامٍ ملحوظ في قدرات الدفاعات الجوية اليمنية".



وفي إشارة إلى المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين في محافظة الجوف صباح اليوم، قال ناطق أنصار الله: لن يفلح العدو بارتكابه مجازر وحشية بحق المدنيين في تعويض هزائمه الميدانية".



وشدد عبدالسلام على أن "شعبنا اليمني لن يترك المجرم يتمادى في عدوانه، وبإذن الله لن يدعه ينام قرير العين".



وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرتين حربيتين للعدوان العام 2018، كانت الأولى في السابع من شهر يناير وتم فيها إسقاط طائرة حربية نوع تورنيدو في محافظة صعدة، ثم تلاها بساعات إسقاط طائرة إف 15 في أجواء العاصمة صنعاء.



وطائرة تورنيدو هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك. وتعتبر عملية اسقاطها انجازا كبيرا تضيفه المقاومة اليمنية الى سجل انجازاتها الكبيرة نظرا للمواصفات العالية التي تتمتع بها هذه الطائرة.



وشدد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على "أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".



