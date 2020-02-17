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الاثنين 17 شباط 2020 ساعة 11:33

حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ 1770

حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ 1770
وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في هوبي.

وبدأ عدد الاصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وعلى الرغم من أن أرقام الإصابات التي سجلت أعلى بنحو 100 مقارنة بالاثنين، إلا أنها لا تزال أدنى بكثير من يومي الجمعة والسبت.

وخارج هوبي كان واضحا انخفاض الإصابات الجديدة، وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية، الأحد، إن هذا التراجع في عدد الإصابات مؤشر على أنه تتم السيطرة على انتشار الفيروس.

من جانبه، حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".

وقال في تغريدة على تويتر إن خبراء دوليين وصلوا الى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء.
رقم : 845036
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