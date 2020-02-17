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الاثنين 17 شباط 2020 ساعة 11:36

نتنياهو يكشف خبرا محزنا عن السودان

نتنياهو يكشف خبرا محزنا عن السودان
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها يوم امس الأحد أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: "نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني"، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من "إسرائيل" إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا المسار الجوي سيشمل أيضا مصر الموقعة على معاهدة مع الكيان الاسرائيلي في 1979، وتشاد التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان في 2018 بعد 46 عاما من القطيعة.

وكانت الخرطوم أعلنت في الخامس من فبراير الجاري، أنها منحت سلطات الاحتلال موافقة مبدئية على الطيران فوق أراضيها، وذلك بعد يومين من لقاء بين رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ونتنياهو في أوغندا.
رقم : 845037
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