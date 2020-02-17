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الاثنين 17 شباط 2020 ساعة 11:38

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب

بيان للجيش السوري حول عملياته بريفي ادلب وحلب
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها: "إن بواسل جيشنا الميامين تمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسي واستعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي".

وأوضحت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة "أن من القرى والبلدات التي حررها الجش السوري.. بلدة الشيخ علي/ الفوج 46/ أورم الكبرى وأورم الصغرى/ كفرناها/ كفر داعل/ كفر حمرة/ بشنطرة / بابيص / معارة الأرتيق/ عويجل/ حريتان /حيان / عندان / بيانون / الليرمون وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة إضافة إلى فتح معبري /ميزنار ومجيرز/ في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيري الذي كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضية.

وأضافت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها إذ تعلن عن تحرير هذه المساحات الجديدة من أرض الوطن فإنها تؤكد استمرار الجيش في تقدمه الميداني وإصراره على متابعة مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية فلا بقاء للإرهاب على ثرى الوطن وإن ارتفعت أصوات رعاته وحماته وداعميه وسيبقى الجيش العربي السوري عند حسن الظن به عيناً ساهرة ودرعاً حصينة لحماية أمن الوطن والمواطنين.
رقم : 845040
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