الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 شباط 2020 ساعة 11:40

أبناء المهرة اليمنية يرفضون الانتهاكات السعودية في المحافظة

أبناء المهرة اليمنية يرفضون الانتهاكات السعودية في المحافظة
وأوضح بلحاف، في بيان له، أن هذه التصرفات العدوانية خلقت حالة من الاستياء والسخط لدى المواطنين نتيجة مساسها بمصالحهم المعيشية والوضع الاقتصادي بالمحافظة، وكان من الطبيعي أن تكون ردة فعل المواطنين في محافظة المهرة الوقوف امام هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة من قبل قوات الاحتلال السعودي.

وأشار إلى أنه وعقب استعداد قوات الاحتلال السعودي ومليشياته للتحرك من الغيظة عاصمة المحافظة الى منفذ شحن لاقتحامه أعلنت قبائل المهرة الوقوف مع المواطنين المتضررين، استمراراً لأهداف الهبة الشعبية التي دعا لها الشيخ علي سالم الحريزي والشيوخ والشخصيات الاجتماعية في اغسطس 2019م لدعم الامن والاستقرار ومؤسسة الدولة بالمحافظة التي تتعرض للانتهاك من قبل قوات الاحتلال السعودي وميلشياتها.

وهذا نص البيان الذي حصلت عليه قناة العالم في هذا الشأن:

توضيح للرأي العام حول أحداث شحن الأخيرة بمحافظة المهرة

قامت قوات الاحتلال السعودي بمحافظة المهرة بإعاقة الحركة التجارية في منفذ شحن ومنع عبور البضائع التجارية وهذا الذي خلق حالة من الاستياء والسخط لدى المواطنين حيث أن هذه الممارسات والتصرفات تمس مصالحهم المعيشية والوضع الاقتصادي بالمحافظة، وكان من الطبيعي أن تكون ردة فعل المواطنين في محافظة المهرة الوقوف امام هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة من قبل قوات الاحتلال السعودي.

وعقب استعداد قوات الاحتلال السعودي ومليشياته للتحرك من الغيظة عاصمة المحافظة الى منفذ شحن لاقتحامه أعلنت القبائل الوقوف مع المواطنين المتضررين وذلك استمراراً لأهداف الهبة الشعبية التي دعا لها الشيخ علي سالم الحريزي والشيوخ والشخصيات الاجتماعية في اغسطس 2019م لدعم الامن والاستقرار ومؤسسة الدولة بالمحافظة التي تتعرض للانتهاك من قبل قوات الاحتلال السعودي ومليشياتها.

وقد لاقى الرفض الشعبي لتلك الممارسات أيضاً تجاوب من مؤسسات الدولة الشرعية وقياداتها حيث أُصدرت توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الى كل القوات والوحدات العسكرية والامنية بعدم التحرك الى منفذ شحن وتأتي تلك التوجيهات لكون منفذ شحن يقع تحت حماية قوات يمنية تشرف على حمايته ومراقبته ويعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة الخاصة به.

ورحبت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة بتلك القرارات والخطوات الايجابية التي من شانها الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها والسلم الاجتماعي، ومشيدة بدور القبائل والمواطنين الداعمين لقرارات الدولة وتجاوبها لكل ما يخدم المصلحة العامة.

16/فبراير/2020م
احمد بلحاف
مسؤول دائرة التواصل الخارجي باعتصام المهرة
رقم : 845041
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
17 شباط 2020
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
17 شباط 2020
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
17 شباط 2020
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
15 شباط 2020
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
​​​​​​​الفجر العظيم.. إعصار فلسطيني في وجه عاصفة ترامب
15 شباط 2020
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
انتهاز السياسة الغربية للصراع السوري التركي في إدلب
14 شباط 2020
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
هل يستطيع العراقيون طرد القوات الأمريكية من بلادهم؟
14 شباط 2020
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
عقب صلاة الفجر.. الاحتلال يعتدي على المصلين
14 شباط 2020
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن خطوة خيانية كبرى
14 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘اسرائيلي‘‘ قرب دمشق
14 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة البحرينية... تسع سنوات على الحصار الخليفي
سلطات البحرين شنت عشرات المداهمات وزجت الآلاف بالسجون
9 سنوات من الثورة لم يهدها هول بطش النظام البحريني!
البحرينيون يحيون ثورة 14 فبراير بتظاهرات حاشدة
من هو فاضل عباس عيسى الذي اعتقلته السلطات البحرينية؟