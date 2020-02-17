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الاثنين 17 شباط 2020 ساعة 12:52

الجيش السوري يتقدم ويحرر مناطق جديدة بريف حلب الغربي

الجيش السوري يتقدم ويحرر مناطق جديدة بريف حلب الغربي
وافادت مصادر بان الجماعات الارهابية استهدفت بالمدفعية قرى وبلدات تل رفعت وشيخ عيسى ومرعناز والمالكية وشوارغة بريف حلب.

وفتح الجيش السوري الطريق الدولي الواصل بين دوار الليرمون المدخل الشمالي لمدينة حلب ومدينتي نبل والزهراء وصولا إلى مدينة تل رفعت وبلدة مرعناز بريف حلب الشمالي.

وفي سياق متصل قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ، ان القوات السورية حررت قرى وبلدات الشيخ علي/ الفوج 46/ أورم الكبرى وأورم الصغرى/ كفرناها/ كفر داعل/ كفر حمرة/ بشنطرة / بابيص / معارة الأرتيق/ عويجل/ حريتان /حيان / عندان / بيانون / الليرمون وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة إضافة إلى فتح معبري /ميزنار ومجيرز/ في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيري الذي كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضية.

بالمقابل افادت تنسيقيات المسلحين بأن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة له في قرية البردقلي والتي تقع بين مدينة الدانا وبلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي.
رقم : 845050
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