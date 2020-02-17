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الاثنين 17 شباط 2020 ساعة 22:06

البحرين: ايقاف طفل دون الـ11سنة أسبوعاً على ذمة التحقيق!

البحرين: ايقاف طفل دون الـ11سنة أسبوعاً على ذمة التحقيق!
وروت الحقوقية ابتسام الصائغ على حسابها بتويتر تفاصيل اعتقاله، مؤكدة أن الطفل أمين تم اعتقاله يوم 14 فبراير من بلدة المرخ في الساعة الـ 4 عصراً، وتم الإفراج عنه من مركز دوار 17 بنفس اليوم الساعة 12 ليلاً مع تعهد والده باصطحابه للنيابة العامة أمس الأحد والتي بدورها أمرت بإيقافه أسبوعاً على ذمة التحقيق.

وكتبت الصائغ في تغريدتها “سؤالي لوكيل النيابة كيف صغت المحضر في حضرة الطفولة؟”.
وكانت بلدة المرخ شهدت حراكاً ثورياً في يوم 14 فبراير بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير.

وذكر مصادر حقوقية وشبكات ثورية أن القوات الامنية اعتقلت أكثر من 13 مواطنا بينهم أطفال في أحداث 13 و 14 فبراير.
رقم : 845178
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