الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع

ويرى متابعون ايضا ان الاعلام اللاهث وراء التطبيع ينسى او يتناسى حقائق تاريخية مهمة حول الجمهورية الاسلامية في ايران والتي اعادت فلسطين الى واجهة الاحداث السياسية منذ انتصار الثورة بعد ان كانت فلسطين تائهة بين اروقة المؤامرات والتسويات التي لم تأتي إلا بالخسائر للشعب الفلسطيني .



الترويج السعودي للتطبيع مستمر وهو ينكر حق فلسطين باستعادة ارضها كيف لا والرياض تحت سلطة اميركا الشريك الاول للصهاينة ،لذا فالمتابع يرى أن الخطاب الوارد في الاعلام السعودي بأشكاله يأخذ طابعا موحدا فيما يخص التطبيع ومعادة الجمهورية الاسلامية في ايران .