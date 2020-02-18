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الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 10:41

كم هو عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد؟

كم هو عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد؟
وتؤكد المعلومات، تفشي الفيروس في 25 دولة خارج الصين إلى جانب جزيرة تايوان.
وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1800 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء.

ومن بين الوفيات، حالة وفاة واحدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، الى جانب حالة وفاة واحدة في فرنسا، وأخرى في الفلبين، وحالة وفاة واحدة في تايوان، جراء إصابتهم بالفيروس.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى70 ألف و548 في البر الرئيسي الصيني، بينهم 10 آلاف و644 بحالة حرجة.

كما ارتفعت الإصابات في منطقة هونغ كونغ إلى 57 حالة، وفي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إلى 10 إصابات، و20 إصابة في تايوان.

وفيما يلي عدد الإصابات المعلنة خارج الصين:

اليابان 419 إصابة، سنغافورة 75 ، تايلاند 35 ، كوريا الجنوبية 30 ،ماليزيا 22 ، فيتنام 16، ألمانيا 16، الولايات المتحدة 15، أستراليا 14، فرنسا 12، بريطانيا 9، الإمارات 9، كندا 8، الفلبين 3، الهند 3، إيطاليا 3، وإصابتان في كل من روسيا، وإسبانيا، وإصابة واحدة في كل من بلجيكا، ونيبال، وسريلانكا، والسويد، وكمبوديا، وفنلندا، ومصر.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) ليتسلل إلى عشرات الدول.
رقم : 845252
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