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الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 10:58

تظاهرة حاشدة لابناء الجوف تنديدا بمجزرة العدوان ومطالبة بالثأر

تظاهرة حاشدة لابناء الجوف تنديدا بمجزرة العدوان ومطالبة بالثأر
وأكد المشاركون مضيهم قدماً في مواجهة العدوان وأدواته بالمنطقة، داعين المغرر بهم من أبناء محافظة الجوف إلى العودة لحضن الوطن والوقوف إلى جانب شعبهم وقبائلهم في وجه هذا العدوان المتغطرس، الذي يقتل عوائلهم وهم آمنين في مساكنهم.

كما أكد الحاضرون بوقوفهم إلى جانب قبائل بني نوف للثأر من المجرم الأمريكي السعودي على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مؤكدين بأنه ” لا يغسل الدم إلا الدم ”، وعلى الباغي تدور الدوائر.

و بارك أبناء الجوف لقائد الثورة والشعب اليمني بالإنجاز الذي حققه الدفاع الجوي باسقاط طائرة العدوان ” تورنيدو ”، معلنين تأييدهم للدفاع الجوي متقدمين له بالشكر باعثين لهم تحية الإجلال والإكبار.

وفي الختام أكد الحاضرون بأن مثل هذه الجرائم المرتكبة وما يقوم به العدو من حصار وجرائم بحق الشعب اليمني لن تنسيه القضية المركزية ”القدس” وفلسطين ، مؤكدين رفضهم لصفقة ترمب المشؤومة والتي لن تمر طالما وهناك أنصاريٌ يمني يتنفس، ولليمانيين مع القدس موعد قريب بإذن الله في معركة وعد الأخرة.

الجدير بالذكر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي ارتكب يوم السبت الماضي مجزرة بشعة بحق المواطنين في مديرية المصلوب بالجوف راح ضحيتها 35 شهيدا والعديد من الجرحى أغلبهم نساء وأطفال.
رقم : 845262
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