اعتقالات في الضفة وأسير مقدسي يدخل عامه الاعتقالي الـ 19

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم بلاطة على حاجز زعترة جنوبي نابلس وهما رامز حشاش وعلي عودة من مخيم بلاطة ونقلوهما إلى جهة غير معلومة ، إضافة إلى اعتقال أربعة آخرين قرب بلدة الساوية دون معرفة هوياتهم



وكانت قوة الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية على حاجز مفاجئ قرب جنين الشاب علاء البيطاوي، كما احتجزت المركبات ودققت في هويات المواطنين. فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية.



وفي الخليل اعتقل الاحتلال عبد المنعم جراهيد وهيثم جراهيد وعلاء جراهيد من سكان منطقة العوجا، فيما استدعى الاحتلال الشيخ جميل اللحام والحاد خليل ابو نجمة من مخيم الدهيشة.



هذا ودخل الأسير المقدسي فراس صادق محمد غانم (الحتاوي) (46 عاما) من سكان كفر عقب شمال القدس اليوم الثلاثاء عامه الاعتقالي التاسع عشر على التوالي.



واعتقل الاسير غانم بتاريخ 18/2/2002م و هو أب لأربعة أطفال، حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة انتمائه لكتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) و قيامه بعمليات عسكرية.



و يعاني الاسير غانم من عدة أمراض و زيادة في الوزن، و تماطل إدارة السجون في تقديم العلاج المناسب له، و قد تعرض للعقاب عدة مرات بسبب مطالبته بالحصول على العلاج.ويقبع حاليا في سجن ريمون الصحراوي.