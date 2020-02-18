الجيش السوري يدخل بلدة بيطرون على الحدود مع تركيا

وتتابع وحدات الجيش السوري تقدمها باتجاه مناطق جديدة في ريف حلب باتجاه الحدود التركية، حيث تخوض اشتباكات مع المجموعات المسلحة في التلال المطلة على دارة عزة والأتارب، وفق ما نقلته "الإخبارية" السورية.



وبحسب القناة، تدور الاشتباكات حاليا في قرية بيطرون، التي تقع على الطريق الرئيسي الواصل إلى دارة عزة.



وتعتمد وحدات الاقتحام في الجيش السوري في هذه العملية على الاشتباك الفردي المباشر، حيث تعتمد عملية اقتحام التلال على وحدات الاقتحام التي تتقدم وتفتش المغاور وتفتيش التحصينات الإسمنتية المتواجدة التي أقامتها المجموعات المسلحة.



و تبعد بيطرون حوالي 3 أو 4 كم عن دارة عزة في أقصى الريف الغربي لمحافظة حلب، وقبلها توجد منطقة الفوج 111 حيث تدور اشتباكات في محيطها أيضا.



وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد، يوم أمس الاثنين، بكلمة متلفزة أن الجيش السوري مستمر بعملية تحرير حلب وإدلب وما تبقى من أراضي سورية بالرغم مما أسماه "الفقاعات الصوتية القادمة من الشمال".