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الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 18:04

قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا في طهران أوائل مارس 2020

قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا في طهران أوائل مارس 2020
نقلا عن مصدر صحفي أن القمة الثلاثية السادسة بين رؤساء الجمهورية الاسلامية الإيرانية وروسيا وتركيا ستعقد اوائل شهر آذار/مارس القادم في طهران.

وستكون هذه القمة الثانية التي يتداول فيها رؤساء الدول الثلاث في إيران بشأن الوضع في إدلب السورية.

وتأتي هذه القمة في حين أن الجيش السوري بدأ منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي عمليات في شمال غرب سوريا أثمرت عن تحرير العديد من المدن والبلدات بما فيها خان طومان ومعرة النعمان وسراقب فضلا عن تحرير كامل محافظة حلب، فيما يواصل الجيش عملياته من اجل تحرير محافظة إدلب.
رقم : 845328
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