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الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 18:14

بدء محاكمة نتنياهو في السابع عشر من مارس

بدء محاكمة نتنياهو في السابع عشر من مارس
وقالت محطات التلفزة الصهيونية، الثلاثاء، إن محاكمة نتنياهو ستبدأ بعد أسبوعين من الانتخابات الصهيونية العامة، التي تجري في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وكان المستشار القانوني لحکومة الإحتلال أفيخاي ماندلبليت، قد قدّم، الشهر الماضي، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الصهيونية بالقدس الشرقية، بعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية.

واستنادا إلى القانون الصهيوني، فإنه يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه، حتى إدانته رسميا، من قبل المحكمة العليا الصهيونية.

وتم تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 3 ملفات، تتضمن تلقيه هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، واتهامه بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية لأنشطته في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

والملف الأخير، وهو الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".
رقم : 845330
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