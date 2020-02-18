الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 18:16

تجمع العلماء في لبنان رفض اللجوء لصندوق النقد

تجمع العلماء في لبنان رفض اللجوء لصندوق النقد
ورأت في ما "يتحدث البعض عنه من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي سواء بالاستشارة أو بالاستدانة، وخطرا ينال السيادة اللبنانية لأن هذا الصندوق ما دخل بلدا إلا خربه ودمر اقتصاده وساهم في زيادة الأعباء على المواطنين، ولا يقتصر الأمر على هذا المجال بل يتعدى إلى فرض سياسات على الدولة، خاصة أنه لن يسمح بأن يكون لبنان في موقع المقاومة لتحرير الأرض بل أن يكون في موقع المستجدي لانسحاب الصهاينة عبر المجتمع الدولي الذي لم يضغط يوما على الكيان الصهيوني ولم يحقق لأي دولة محتلة تحريرا، وإذا ما حصل انسحاب فإنه يكون بعد اتفاقيات مذلة تنهي المقاومة وتلغي الاستقلال والسيادة".

ودعا التجمع "الحكومة اللبنانية الى البدء في اتخاذ إجراءات على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي يجب أن تنطلق من تأمين حاجات المواطنين لا إرهاقهم بقرارات تؤدي إلى خسارة ما ادخروه طوال سنوات حياتهم أو تعويض نهاية الخدمة الذي وضعوه في البنوك والذي لا يستطيعون الاستفادة منه مع الخوف من أن تطاله المشاريع الظالمة التي يجري الحديث عنها".

وأكد رفضه "القاطع للجوء إلى صندوق النقد الدولي في علاج الأزمة، بل أن يبادر رئيس الحكومة إلى جولة عربية أوروبية تطالب هذه الدول بمساعدته على حل أزماته التي في ما لو تعقدت وتصاعدت، فإنها ستحمل إليهم أخطارا ناتجة عن نازحين ليس سوريين فقط بل حتى لبنانيين هربوا من الجوع والفقر".

ونوه بالزيارة "الناجحة لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي لاريجاني للبنان، والتي نقل فيها للرؤساء الثلاثة استعدادا واضحا للمساعدة في مجالات عدة خاصة في أهم سبب لاستنزاف الخزينة اللبنانية والتي هي مسألة الكهرباء"، متمنيا على الدولة اللبنانية "اتخاذ القرارات الجريئة بهذا الخصوص وعدم الاعتناء بالضغوط الأميركية التي لا تراعي سوى مصالح العدو الصهيوني".

واستنكر التجمع "الضغوط الأميركية على الدولة اللبنانية لإطلاق سراح العميل المجرم عامر الفاخوري والتهديد بعقوبات تطال القضاة وكل من يساهم في معاقبته"، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السيادية اللبنانية". ودعا "وزير الخارجية لاستدعاء السفيرة الأميركية وإبلاغها رسالة احتجاج شديدة اللهجة على هذا التدخل"، مطالبا "القضاء اللبناني بالاستعجال في هذا الملف حتى إصدار الحكم العادل والذي يجب أن يكون الإعدام لكونه كان سببا في استشهاد أكثر من أسير مقاوم".
رقم : 845331
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
18 شباط 2020
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
18 شباط 2020
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
18 شباط 2020
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
18 شباط 2020
نتنياهو و مهازل
نتنياهو و مهازل 'صفقة القرن'
17 شباط 2020
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
17 شباط 2020
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
17 شباط 2020
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
17 شباط 2020
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
17 شباط 2020
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
15 شباط 2020
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم