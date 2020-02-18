الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 19:18

موسوي : العالم سيشهد استقرارا اقل بعد اغتيال القائد سليماني

موسوي : العالم سيشهد استقرارا اقل بعد اغتيال القائد سليماني
واستعرض موسوي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحيفة فيسيرني ليست الكرواتية، الابعاد المختلفة للعلاقات الخارجية لايران مؤكدا اهمية استمرار العلاقات المتميزة بين ايران ودول البلقان ولاسيما كرواتيا.

و ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع ان تقدم اميركا على اغتيال سليماني قال موسوي ان فقدان القائد سليماني كان خسارة كبيرة ونحن لم نكن نتوقع اغتياله ولكن للاسف وقعت هذه الجريمة.

واضاف: انكم شاهدتم مدى حب الايرانيين وحب الكثيرين في العالم له وقد تعاطف الكثيرون مع ايران في سائر البلدان انطلاقا من الهند حتى اميركا مرورا بالكثير من الدول الاوروبية ولم يتوقع احدا ان تجري له مراسم تشييع وتابين بهذه العظمة.

وحول رد ايران على الخطوة الارهابية لاميركا وما اذا كان هناك ردا انتقاميا من قبل الايرانيين على اغتيال القائد سليماني قال موسوي ان فقدان سليماني ثغرة لايمكن سدها فهو كان جنديا للسلام وان اصدقاء القائد سليماني متالمون وباي طريقة سينتقمون له فهو قرارهم ولهم الحق في ذلك.

وتابع ان ما قمنا به كان خطوة واحدة ولكن كانت ضرورية وفي الحقيقة انها كانت صفعة قوية للاميركيين، فلم يكن احد ليجرأ على مدى سنوات للقيام بمثل هذا العمل ونحن شاهدنا ايران ترد بحزم وتستهدف واحدة من اهم القواعد الاميركية في غرب اسيا.
واوضح موسوي ان الاستهداف تم بصواريخ ايرانية الصنع وبرهن ان قدرتنا على الرد شديدة ولكن عقب اغتيال سليماني من قبل اميركا فان العالم سيشهد استقرارا اقل لان دوره كان مؤثرا في الحد من نشاط الجماعات الارهابية وكان ذلك يخدم ايضا الامن الدولي.

وحول الانتخابات النيابية المقبلة في ايران والديمقراطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية قال موسوي ان ايران شهدت على مدى العقود الاربعة الماضية اجراء انتخابات سنوية وهذا رقم قياسي فنحن نستطلع سنويا اراء مواطنينا بشكل دائمي ونسعى الى الاستماع الى ارائهم حول طريقة ادارة البلاد.
رقم : 845344
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
18 شباط 2020
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
18 شباط 2020
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
18 شباط 2020
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
18 شباط 2020
نتنياهو و مهازل
نتنياهو و مهازل 'صفقة القرن'
17 شباط 2020
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
17 شباط 2020
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
17 شباط 2020
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
17 شباط 2020
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
17 شباط 2020
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
15 شباط 2020
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم