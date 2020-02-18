موسوي : العالم سيشهد استقرارا اقل بعد اغتيال القائد سليماني

واستعرض موسوي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحيفة فيسيرني ليست الكرواتية، الابعاد المختلفة للعلاقات الخارجية لايران مؤكدا اهمية استمرار العلاقات المتميزة بين ايران ودول البلقان ولاسيما كرواتيا.



و ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع ان تقدم اميركا على اغتيال سليماني قال موسوي ان فقدان القائد سليماني كان خسارة كبيرة ونحن لم نكن نتوقع اغتياله ولكن للاسف وقعت هذه الجريمة.



واضاف: انكم شاهدتم مدى حب الايرانيين وحب الكثيرين في العالم له وقد تعاطف الكثيرون مع ايران في سائر البلدان انطلاقا من الهند حتى اميركا مرورا بالكثير من الدول الاوروبية ولم يتوقع احدا ان تجري له مراسم تشييع وتابين بهذه العظمة.



وحول رد ايران على الخطوة الارهابية لاميركا وما اذا كان هناك ردا انتقاميا من قبل الايرانيين على اغتيال القائد سليماني قال موسوي ان فقدان سليماني ثغرة لايمكن سدها فهو كان جنديا للسلام وان اصدقاء القائد سليماني متالمون وباي طريقة سينتقمون له فهو قرارهم ولهم الحق في ذلك.



وتابع ان ما قمنا به كان خطوة واحدة ولكن كانت ضرورية وفي الحقيقة انها كانت صفعة قوية للاميركيين، فلم يكن احد ليجرأ على مدى سنوات للقيام بمثل هذا العمل ونحن شاهدنا ايران ترد بحزم وتستهدف واحدة من اهم القواعد الاميركية في غرب اسيا.

واوضح موسوي ان الاستهداف تم بصواريخ ايرانية الصنع وبرهن ان قدرتنا على الرد شديدة ولكن عقب اغتيال سليماني من قبل اميركا فان العالم سيشهد استقرارا اقل لان دوره كان مؤثرا في الحد من نشاط الجماعات الارهابية وكان ذلك يخدم ايضا الامن الدولي.



وحول الانتخابات النيابية المقبلة في ايران والديمقراطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية قال موسوي ان ايران شهدت على مدى العقود الاربعة الماضية اجراء انتخابات سنوية وهذا رقم قياسي فنحن نستطلع سنويا اراء مواطنينا بشكل دائمي ونسعى الى الاستماع الى ارائهم حول طريقة ادارة البلاد.