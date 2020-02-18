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الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 20:42

الرئاسة العراقية تكشف حقيقة اصدار صالح عفواً رئاسياً

الرئاسة العراقية تكشف حقيقة اصدار صالح عفواً رئاسياً
وذكر بيان لمكتب الرئيس العراقي أن "الرئاسة تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن اصدار السيد رئيس الجمهورية برهم صالح عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية".

واضاف البيان انه وفي الوقت الذي يؤكد المكتب الإعلامي عدم صحة تلك التقارير كونها لاتمت للحقيقة بصلة، ندعو وسائل الإعلام الى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الاخبار، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم حسين الخرسان اكد ان"عفواً رئاسياً خاصاً صدر بحق اثنين من أعضاء اتحاد الكرة ،وهما أمين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار جبار زغير" مبيناً أن"قرار العفو جاء بناء على طلب قدمه الاتحاد الى رئاسة الوزراء ،التي رفعت بدورها كتاباً الى رئاسة الجمهورية بعد تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن حقه الشخصي".
رقم : 845369
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