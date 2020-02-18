لحظات حاسمة مع بدء العد العكسي لانتخابات مجلس الشورى

سبعة آلاف ومئة وسبعة وخمسون مرشحاً بينهم سبعمئة واثنين وثمانين إمرأة يتنافسون على مئتين وتسعين مقعداً برلمانيا لهذه الدورة من الإنتخابات التي يعتبرها المواطنون الإيرانيون واجباً وطنياً ودينياً.



قائدُ الثورة الاسلامية أكد أنّ مخططاتِ العدو ستفشلُ في الانتخابات كما فَشِلتْ في إحياءِ ذكرى انتصارِ الثورة الاسلامية واستشهاد قاسم سليماني واعتبر إن ما حدث في المناسبتين المذكورتين سيتكررُ في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي وصفَها بالجهاد العام، مشدداً على أن هذه الانتخابات ستُحبِطُ النوايا الشريرة التي يُضْمِرُها الأميركيون والصهاينة.



وقال آية الله خامنئي: "إن الانتخابات سبب لتعزيز قدرات البلاد ومصدر عزة النظام الإسلامي، أنظروا إلى دعاية الأميركيين، وكيف يسعون إلى الفصل بين النظام الاسلامي وبين الشعب. هدف تلك الأعمال هي فصل الشاب الايراني عن النظام الاسلامي، لكنهم لن يحققوا اي نتيجة، رأيتم ما حدث في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وما الذي حدث في ذكرى شهيدنا العزيز سليماني، ينبغي أن يحدث نفس الشيء في الإنتخابات، أي أن يرى الاعداء، وبرغم إصرارهم على فصل الشعب عن النظام، كيف سيُقبل الشعب على الإنتخابات، حيث إن هذا الاقبال هو عزة النظام الاسلامي".



مجلس الشورى الاسلامي في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو السلطة التشريعية التي تتألف من نواب الشعب الايراني الذين ينتخبون بالاقتراع لمدة أربع سنوات ولا يحق لها ان تسن قوانين مغايرة لاصول واحكام الدين الاسلامي او مغايرة للدستور.



ومن بين صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي سن وتفسير القوانين والتحقيق في جميع شؤون البلاد. ومنح الثقة للوزراء واستجوابهم وسحب الثقة عنهم.



كما يحق للبرلمان بغالبية ثلثي اعضائه حجب الثقة عن رئيس الجمهورية في حال عدم كفائته على ان يرفع الى قائد الثورة الاسلامية للاطلاع عليه.



الى جانب ذلك يقوم البرلمان بالاشراف على سير عمل السلطة التنفيذية والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.