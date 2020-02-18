الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 20:49

لحظات حاسمة مع بدء العد العكسي لانتخابات مجلس الشورى

لحظات حاسمة مع بدء العد العكسي لانتخابات مجلس الشورى
سبعة آلاف ومئة وسبعة وخمسون مرشحاً بينهم سبعمئة واثنين وثمانين إمرأة يتنافسون على مئتين وتسعين مقعداً برلمانيا لهذه الدورة من الإنتخابات التي يعتبرها المواطنون الإيرانيون واجباً وطنياً ودينياً.

قائدُ الثورة الاسلامية أكد أنّ مخططاتِ العدو ستفشلُ في الانتخابات كما فَشِلتْ في إحياءِ ذكرى انتصارِ الثورة الاسلامية واستشهاد قاسم سليماني واعتبر إن ما حدث في المناسبتين المذكورتين سيتكررُ في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي وصفَها بالجهاد العام، مشدداً على أن هذه الانتخابات ستُحبِطُ النوايا الشريرة التي يُضْمِرُها الأميركيون والصهاينة.

وقال آية الله خامنئي: "إن الانتخابات سبب لتعزيز قدرات البلاد ومصدر عزة النظام الإسلامي، أنظروا إلى دعاية الأميركيين، وكيف يسعون إلى الفصل بين النظام الاسلامي وبين الشعب. هدف تلك الأعمال هي فصل الشاب الايراني عن النظام الاسلامي، لكنهم لن يحققوا اي نتيجة، رأيتم ما حدث في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وما الذي حدث في ذكرى شهيدنا العزيز سليماني، ينبغي أن يحدث نفس الشيء في الإنتخابات، أي أن يرى الاعداء، وبرغم إصرارهم على فصل الشعب عن النظام، كيف سيُقبل الشعب على الإنتخابات، حيث إن هذا الاقبال هو عزة النظام الاسلامي".

مجلس الشورى الاسلامي في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو السلطة التشريعية التي تتألف من نواب الشعب الايراني الذين ينتخبون بالاقتراع لمدة أربع سنوات ولا يحق لها ان تسن قوانين مغايرة لاصول واحكام الدين الاسلامي او مغايرة للدستور.

ومن بين صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي سن وتفسير القوانين والتحقيق في جميع شؤون البلاد. ومنح الثقة للوزراء واستجوابهم وسحب الثقة عنهم.

كما يحق للبرلمان بغالبية ثلثي اعضائه حجب الثقة عن رئيس الجمهورية في حال عدم كفائته على ان يرفع الى قائد الثورة الاسلامية للاطلاع عليه.

الى جانب ذلك يقوم البرلمان بالاشراف على سير عمل السلطة التنفيذية والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
رقم : 845373
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
18 شباط 2020
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
18 شباط 2020
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
18 شباط 2020
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
18 شباط 2020
نتنياهو و مهازل
نتنياهو و مهازل 'صفقة القرن'
17 شباط 2020
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
17 شباط 2020
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
17 شباط 2020
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
17 شباط 2020
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
17 شباط 2020
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
15 شباط 2020
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم