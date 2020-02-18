منشقون من كوريا الشمالية يشكلون حزبا معارضا في كوريا الجنوبية

وقالت مصادر كورية “عقد حوالي 200 من الفارين من كوريا الشمالية اجتماعا في سيول، للإعلان عن انطلاق الحزب المسمى مؤقتا باسم حزب التوحيد بين الكوريتين، قبل أقل من شهرين من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الـ15 من أبريل المقبل”.



وقال الدبلوماسي السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن تيه يونغ- هو “أنا هنا اليوم لدعم التحدي الكبير الذي يواجهه إخواننا في كوريا الشمالية ولتقديم التهنئة بانطلاق الحزب الجديد”، وأضاف “عند انطلاق الحزب فعليا، سينضم المزيد من المنشقين، وسيغادر المزيد كوريا الشمالية للتوجه إلى الجنوب”.



بدورهم، قال المنظمون في بيان إنهم “بحاجة إلى حزب سياسي يمثل حقوق المنشقين الكوريين الشماليين ويعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الشمال”.



وأضاف المنظمون “سننشئ حزبا يشمل كلا من القواسم المشتركة والاختلافات بين كل سكان الجنوب والشمال البالغ عددهم 80 مليون نسمة”، وتابعوا “سوف نتصدى لأسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس على شعب كوريا الشمالية الذين لا يدركون الحرية”.