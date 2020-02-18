الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 20:52

منشقون من كوريا الشمالية يشكلون حزبا معارضا في كوريا الجنوبية

منشقون من كوريا الشمالية يشكلون حزبا معارضا في كوريا الجنوبية
وقالت مصادر كورية “عقد حوالي 200 من الفارين من كوريا الشمالية اجتماعا في سيول، للإعلان عن انطلاق الحزب المسمى مؤقتا باسم حزب التوحيد بين الكوريتين، قبل أقل من شهرين من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الـ15 من أبريل المقبل”.

وقال الدبلوماسي السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن تيه يونغ- هو “أنا هنا اليوم لدعم التحدي الكبير الذي يواجهه إخواننا في كوريا الشمالية ولتقديم التهنئة بانطلاق الحزب الجديد”، وأضاف “عند انطلاق الحزب فعليا، سينضم المزيد من المنشقين، وسيغادر المزيد كوريا الشمالية للتوجه إلى الجنوب”.

بدورهم، قال المنظمون في بيان إنهم “بحاجة إلى حزب سياسي يمثل حقوق المنشقين الكوريين الشماليين ويعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الشمال”.

وأضاف المنظمون “سننشئ حزبا يشمل كلا من القواسم المشتركة والاختلافات بين كل سكان الجنوب والشمال البالغ عددهم 80 مليون نسمة”، وتابعوا “سوف نتصدى لأسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس على شعب كوريا الشمالية الذين لا يدركون الحرية”.
رقم : 845374
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
السيد نصرالله يضع النقاط على الحروف مجددا
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟
18 شباط 2020
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
كيف هي أوضاع البحرين في العام التاسع من الاحتجاجات؟
18 شباط 2020
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
18 شباط 2020
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
السيد الخامنئي : العدو لن يحقق هدفه بالتاثير على الانتخابات البرلمانية
18 شباط 2020
نتنياهو و مهازل
نتنياهو و مهازل 'صفقة القرن'
17 شباط 2020
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟
17 شباط 2020
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
ملحمة الانتخابات البرلمانية الـ11 في ايران
17 شباط 2020
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
لاريجاني يؤكد دعم طهران لمكافحة الارهاب في سوريا
17 شباط 2020
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
روحاني : كل الاحصائيات تؤكد بان ايران تطوي مسار التطور
17 شباط 2020
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
مجزرة جديدة في الجوف.استشهاد وإصابة 40 مواطناً يمنياً
15 شباط 2020
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
روحاني: النموذج الفاطمي هو افضل نموذج في التاريخ
15 شباط 2020
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
قائد الثورة يستقبل جمعا من المنشدين الدينيين
15 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ليلة إعدام القضية الفلسطينية
ناشطون قطريون غاضبون يتحركون ضد التطبيع مع الاحتلال
نتنياهو: ثلاث دول عربية فقط لا تقيم معنا علاقات سرية
الرياض..خطاب اعلامي موحد نحو التطبيع
الى من باعوا فلسطين.. التاريخ سيبصق في وجوهكم