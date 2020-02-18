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الثلاثاء 18 شباط 2020 ساعة 23:42
مقتل 4 عراقيين بهجوم ‘‘داعشي‘‘ جنوبي كركوك
وقال المصدر، إن "مجموعة من عناصر داعش قامت بالهجوم على قرية جغماغة التابعة لقضاء الدبس جنوبي محافظة كركوك".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة من مواطني القرية".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845395
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