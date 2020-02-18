مقتل 4 عراقيين بهجوم ‘‘داعشي‘‘ جنوبي كركوك

وقال المصدر، إن "مجموعة من عناصر داعش قامت بالهجوم على قرية جغماغة التابعة لقضاء الدبس جنوبي محافظة كركوك".



وأضاف أن "الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة من مواطني القرية".