اللجنة الأمنية اليمنية العليا تدين اعتداء العدوان على المهرة

وأكدت اللجنة في بيان رفضها وإدانتها لما يتعرض له أبناء محافظة المهرة بصورة مستمرة من عدوان وحشي وقصف جوي وبري يومي وأعمال عسكرية مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية من قبل الاحتلال السعودي ومليشياته.



وأهاب البيان، بأبناء المهرة وكافة أبناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي إلى رفض الارتهان والوصاية ومقاومة الغزاة المعتدين حتى تتحرر اليمن بكامل حدودها البرية ومياهها الإقليمية وإقليمها الجوي ويكون لها قرارها السيادي الحر والمستقل على كامل التراب اليمني دون إملاء أو تدخل أو وصاية لأحد.



ودعا البيان كافة أبناء اليمن للوقوف في وجه الاحتلال السعودي وطرده وتحرير البلاد من غطرسته.



كما دعت اللجنة الأمنية العليا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى تحمل المسؤولية، في إيقاف هذه الاعتداءات السعودية الهمجية وغير المبررة على أبناء محافظة المهرة والمحافظات اليمنية الواقعة تحت الإحتلال.



وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتمكن الشعب اليمني من طرد المستعمرين الجدد وتحرير اليمن من ممارساتهم العدوانية كما هي عادته مع كل مستعمر وغازٍ مهما طال به الزمن.