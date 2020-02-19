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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 14:16

ربيعي: لا يحق لحكومة اميركا المفضوحة ابداء الراي حول ايران

ربيعي: لا يحق لحكومة اميركا المفضوحة ابداء الراي حول ايران
وقال ربيعي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة، ان ما ذكره رئيس الجمهورية ياتي بناء على ان الطب العدلي هو المسؤول عن الاعلان عن اسباب الوفاة.

واضاف، ان الارقام الدقيقة سيتم الاعلان عنها قريبا وفي غضون الايام القادمة من قبل احدى الاجهزة.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا قال، ان القرار المتخذ هو الاعلان بصورة شفافة حتى لو كانت حالة واحدة، ولم تسجل لغاية الان اي حالة من هذا الفيروس في البلاد، ولكن جرى البحث اليوم عن انتشار الانفلونزا من نوع "بي" حيث يوصى برعاية الشروط الصحية للوقاية منه.

وفي جانب اخر من تصريحه قال ربيعي حول مزاعم برايان هوك، ان هذه المزاعم ليست جديدة وبناء على مزاعمه لم يكن من المقرر ان نرى الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ونحن نامل من خلال الحضور الحماسي للشعب في الانتخابات إبطال هذه المزاعم واثبات سقمها وان دعم اميركا هو للحكومات غير المنتخبة.

واكد قائلا، ان اميركا بحكومتها المفضوحة والمخزية ليست جديرة بابداء الراي حول ايران
رقم : 845492
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