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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 14:18

اقتحامات واعتقالات وحواجز عسكرية وإغلاق مخبز بمدن الضفة والقدس

اقتحامات واعتقالات وحواجز عسكرية وإغلاق مخبز بمدن الضفة والقدس
ففي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، اقتحم جنود الاحتلال القرية، واعتلوا أسطح عدة منازل فيها في ساعات الصباح الباكر، واحتجزوا عدداً من الأهالي واستجوبوهم ميدانياً، وأقاموا حاجزاً عسكرياً في منطقة الحرش بالقرية، وفتشوا مركبات المواطنين، ودققوا في هوياتهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في القرية يوم أمس، وروعت ساكنيها، وحجزت المارة والمتوجهين إلى أماكن عملهم، كما اعتلت سطح منزل قريب من مدرسة القرية، وشرعت بتصوير الطلبة، وحاصرت مدرستها، فيما لا تزال تغلق مدخل البلدة الرئيسي لليوم الثامن على التوالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً جنوب الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة إياد قطينة من قرية الصرة جنوب الخليل، بعد تفتيش منزله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات شابين من مخيم الدهيشة،هما زيد خليل فرارجة (25 عاما)، ومحمد شعفوط أبو رشيد (35 عاما)، من البلدة بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً وأغلقت مخبزه في البلدة القديمة بالقدس.
وأفادت مصادر محلية، أن تلك القوات اعتقلت المواطن ناصر أبو اسنينة من مخبزه، وقامت بإغلاقه.

وأضافت المصادر، أن اغلاق المخبز جاء بعد اخطار من قبل الاحتلال قبل أسبوع لصاحبه، بحجة صناعة الكعك المقدسي المحلي، وتوزيعه على المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى مجانا.
رقم : 845493
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