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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 14:29

حماس تعلق مشاركتها بلجنة الحوار الفلسطيني اللبناني

حماس تعلق مشاركتها بلجنة الحوار الفلسطيني اللبناني
وأكد طه في بيان صحفي، أنّ حماس علقت مشاركتها في لقاء اليوم للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد تجاهل تمثيل القوى الإسلامية وأنصار الله الذين هم جزء من، "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك" ويحضرون لقاءاتها الدورية المركزية.

وشدد على أن حماس حريصة على إنجاح عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ولهذا كانت قد أجرت سلسلة من الاتصالات قبل انعقاد اللقاء المزمع عقده اليوم الأربعاء 2020/2/19 لتدارك ومعالجة هذه الإشكالية التي نأمل معالجتها في اللقاءات القادمة.

ودعا إلى تسريع وتنفيذ بعض ما تم التوافق عليه في الرؤية اللبنانية الفلسطينية الخاصة بالوجود الفلسطيني في لبنان، خاصة لناحية الأمور الإنسانية والاجتماعية في المخيمات والتجمعات حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ودعا طه إلى تفعيل وتطوير آليات عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خاصة منها قضية اللاجئين واستهدافها، بعد الإعلان عن صفقة القرن وتفاقم الحالة الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وضرورة العمل على تعزيز الأمور الحياتية للاجئين عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية.
رقم : 845499
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