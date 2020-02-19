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الأربعاء 19 شباط 2020 ساعة 14:34
فلسطين:
قصف مرصد للمقاومة ببلدة خزاعة
وافاد مصدر في خبر عاجل باصابة طفيفة لشاب فلسطيني جراء إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال شرق خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
845502
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