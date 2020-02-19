ايران .. بدء الصمت الانتخابي صباح يوم غد الخميس

وفي بيان صادر عن اللجنة الانتخابية الايرانية اليوم الاربعاء ورد فيها ان الفرصة الممنوحة للمترشحين لخوض الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة ستنتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس.



وأكد البيان، ان اي حملات دعائية للمرشحين في الانتخابات تعد ممنوعة لذلك ينبغي لجميع الاحزاب والقوى السياسية والمرشحين وانصارهم وابناء الشعب الامتناع عن ممارسة الحملات الانتخابية وعدم حمل اي مواد دعائية كالصور والملصقات وغيرها اثناء الحضور في مراكز وصناديق الاقتراع وفق المادة 56 من قانون الانتخابات البرلمانية والمادة 23 للنظام الداخلي التنفيذي لقانون انتخابات مجلس خبراء القيادة.



ويشار الى ان الانتخابات البرلمانية الايرانية في نسختها الحادية عشر والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة ستقام في الجمعة المقبلة 21 شباط/ فبراير الجاري.